Rimini | stupra la cugina di 12 anni che rimane incinta | fermato 23enne

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 30 novembre 2020) Unè statodai carabinieri di Riccione con le accuse di violenza sessuale aggravata e atti sessuali con minori. Tutto ha avuto origine il 4 novembre scorso quando i genitori di una bambina di 12residenti nel Riminese, e di origine peruviane, si erano rivolti ai carabinieri per denunciare quello che avevano scoperto con una visita dal pediatra. Il medico insospettito da un rigonfiamento all'addome, aveva infatti sottoposto la bambina a ulteriori accertamenti scoprendo l'avanzata gravidanza. La bambina, a quel punto, ha raccontato tutto quello che era accaduto, del cugino più grande e dei pomeriggi da soli in casa. I carabinieri hanno scoperto abusi anche nei confronti di un'altra, sempre di 12. L’indagato in fuga L'indagato nel frattempo si è dato alla fuga nascondendosi ...