Riguadagnare la Champions sarà più difficile

Leggi su ecodibergamo

(Di lunedì 30 novembre 2020) L’unica certezza di questo campionato di Serie A rimane l’incertezza. E va consolidandosi di giornata in giornata. Così, mentre tutti avevano ragionevolmente pronosticato per l’Atalanta una stagione da primi quattro posti, con la conferma di una terza qualificazione di fila allaLeague, ora guardi la classifica e ti accorgi che i nerazzurri in questo momento sono completamente fuori dalla zona Europa, altro che coppa dalle grandi orecchie. Non è il caso di allarmarsi, proprio perché ci guida l’incertezza.