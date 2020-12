Riforma MES: riflettori puntati su Eurogruppo (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – riflettori di oggi, lunedì 30 novembre, puntati sulla riunione dell’Eurogruppo, la cui agenda è dominata dal delicato dossier della Riforma del fondo salva-Stati, messo in “stand by” a causa dell’esplosione della pandemia, tornato ora prepotentemente alla ribalta. Intanto, Paolo Gentiloni, in qualità di commissario Ue per l’Economia, ha escluso l’ipotesi della cancellazione del debito, guarda con fiducia al Mes, auspicando che sul Recovery Plan si riusciranno a superare in tempi brevi i veti di Polonia e Ungheria e che dopo la pandemia il Patto di stabilità dovrà cambiare. Il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, intanto, in un’audizione congiunta davanti a sei commissioni di Camera e Senato, sottolinea che “la linea adottata dal Governo nelle trattative per la Riforma del MES “è ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) –di oggi, lunedì 30 novembre,sulla riunione dell’, la cui agenda è dominata dal delicato dossier delladel fondo salva-Stati, messo in “stand by” a causa dell’esplosione della pandemia, tornato ora prepotentemente alla ribalta. Intanto, Paolo Gentiloni, in qualità di commissario Ue per l’Economia, ha escluso l’ipotesi della cancellazione del debito, guarda con fiducia al Mes, auspicando che sul Recovery Plan si riusciranno a superare in tempi brevi i veti di Polonia e Ungheria e che dopo la pandemia il Patto di stabilità dovrà cambiare. Il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, intanto, in un’audizione congiunta davanti a sei commissioni di Camera e Senato, sottolinea che “la linea adottata dal Governo nelle trattative per ladel MES “è ...

borghi_claudio : Qui abbiamo un TRADITORE che tenta di far passare in sordina la riforma del MES. 'Serve a salvare le banche, che vo… - borghi_claudio : Diffondere da tutte le parti sia l'intervista che i video sul #Mes. Non devono poter dire che non lo sapevano. 'Co… - matteosalvinimi : ??BORGHI: CHE COS'È LA RIFORMA DEL MES E PERCHÉ, SE APPROVATA, SAREBBE DEVASTANTE PER L'ITALIA ?? @borghi_claudio… - mirarisoleo : RT @Comunardo: #LetturaNecessaria del giorno: *Ecco come nasce il progetto di riforma del Mes (e le insidie per l’Italia) - PAOLAMALACRIDA : RT @FrancescoBerti_: Nella storia dell'UE i parlamenti hanno avuto un ruolo decisivo nel respingere modifiche ai trattati europei, i.e. CED… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma MES HTTP/1.1 Server Too Busy