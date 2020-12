Riforma MES, Gualtieri: “mandato chiaro, da Italia nessun veto” (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – Appuntamento di giornata la riunione dell’Eurogruppo, sul tavolo il delicato dossier della Riforma del fondo salva-Stati, messa in “stand by” nei mesi scorsi in scia all’esplosione della pandemia, tornato ora prepotentemente alla ribalta. Nelle trattative all’Eurogruppo sulla Riforma del MES “il mandato per me è chiaro ed io agirò in quello che è ancora un negoziato sulla base di un mandato chiaro”. Così il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ne corso di un’audizione alle Camere. Secondo il Ministro “sarebbe contraddire le indicazioni del Parlamento se il Ministro andasse a porre un veto. Poi essendoci aspetti ancora aperti, la mia posizione sarà basata sulla discussione”.“Mi presento all’Eurogruppo forte di una chiara posizione del Parlamento ed un chiaro obbligo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – Appuntamento di giornata la riunione dell’Eurogruppo, sul tavolo il delicato dossier delladel fondo salva-Stati, messa in “stand by” nei mesi scorsi in scia all’esplosione della pandemia, tornato ora prepotentemente alla ribalta. Nelle trattative all’Eurogruppo sulladel MES “il mandato per me èed io agirò in quello che è ancora un negoziato sulla base di un mandato”. Così il Ministro dell’Economia, Roberto, ne corso di un’audizione alle Camere. Secondo il Ministro “sarebbe contraddire le indicazioni del Parlamento se il Ministro andasse a porre un veto. Poi essendoci aspetti ancora aperti, la mia posizione sarà basata sulla discussione”.“Mi presento all’Eurogruppo forte di una chiara posizione del Parlamento ed unobbligo ...

