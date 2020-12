Riforma Mes, Gualtieri: “L’anticipo della rete di sicurezza per le banche è opportunità da cogliere. Rispettata la risoluzione del Parlamento” (Di lunedì 30 novembre 2020) Rivendica che l’Italia ha ottenuto di inserire la Riforma del trattato istitutivo del Mes in una “logica di pacchetto” insieme all’introduzione anticipata, dal 2022, del “common backstop“, cioè una rete di sicurezza per il settore bancario in caso di crisi. E ha portato a casa “revisioni in senso migliorativo” del testo. Spiega che “il raggiungimento di un accordo è di importanza strategica per il rafforzamento dell’unione bancaria e fornire un’ulteriore rete di sicurezza alla stabilità finanziaria”. Rimarca che la crisi da Covid “ridimensiona critiche e dubbi” perché in questo frangente l’Unione europea è diventata più solidale, ha approvato i prestiti Sure per finanziare la cig e il maxi fondo Next Generation Eu (ora però bloccato dai veti di Ungheria e Polonia) mettendo al centro la Commissione e il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Rivendica che l’Italia ha ottenuto di inserire ladel trattato istitutivo del Mes in una “logica di pacchetto” insieme all’introduzione anticipata, dal 2022, del “common backstop“, cioè unadiper il settore bancario in caso di crisi. E ha portato a casa “revisioni in senso migliorativo” del testo. Spiega che “il raggiungimento di un accordo è di importanza strategica per il rafforzamento dell’unione bancaria e fornire un’ulterioredialla stabilità finanziaria”. Rimarca che la crisi da Covid “ridimensiona critiche e dubbi” perché in questo frangente l’Unione europea è diventata più solidale, ha approvato i prestiti Sure per finanziare la cig e il maxi fondo Next Generation Eu (ora però bloccato dai veti di Ungheria e Polonia) mettendo al centro la Commissione e il ...

