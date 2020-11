Riforma del Mes: il no italiano è sempre stato sì (Di lunedì 30 novembre 2020) Il no è sempre stato un sì. Solo che dovevano maturare le condizioni politiche per dichiararlo. E oggi, a distanza di un anno dalla prima polemica sulla Riforma del Mes innescata dalla Lega e sostenuta anche dal M5s, pare proprio che siano maturate quelle condizioni politiche che consentono al governo Pd-M5s di comunicare, anzi confermare, il sostegno alla Riforma del Salva Stati. Nel pomeriggio è compito del ministro Roberto Gualtieri dare l’ok in Eurogruppo. La storia è un perfetto esempio della casistica ‘prendere tempo’, dando in pasto alla stampa e dunque all’opinione pubblica una versione non proprio aderente alla realtà. L’anno scorso in Eurogruppo il ministro dell’Economia Gualtieri è riuscito a ottenere delle modifiche tecniche alla Riforma finita nel mirino di Salvini. Sono quelle modifiche ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 30 novembre 2020) Il no èun sì. Solo che dovevano maturare le condizioni politiche per dichiararlo. E oggi, a distanza di un anno dalla prima polemica sulladel Mes innescata dalla Lega e sostenuta anche dal M5s, pare proprio che siano maturate quelle condizioni politiche che consentono al governo Pd-M5s di comunicare, anzi confermare, il sostegno alladel Salva Stati. Nel pomeriggio è compito del ministro Roberto Gualtieri dare l’ok in Eurogruppo. La storia è un perfetto esempio della casistica ‘prendere tempo’, dando in pasto alla stampa e dunque all’opinione pubblica una versione non proprio aderente alla realtà. L’anno scorso in Eurogruppo il ministro dell’Economia Gualtieri è riuscito a ottenere delle modifiche tecniche allafinita nel mirino di Salvini. Sono quelle modifiche ...

