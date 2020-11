Rifiuti spaziali | l’Agenzia Spaziale Europea pensa a come fare pulizia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 novembre 2020) I cosiddetti “”, ovvero gli elementi di razzi o satelliti che restano sospesi nell’orbita bassa della Terra quando smettono di funzionare o durante le varie fasi delle missioni, costituiscono ormai un problema enorme, sia in termini di costi che di pericolosità per le missioni future. Per questo l’ESA,, ha da poco annunciato un accordo da 86 milioni di euro con un gruppo industriale guidato dalla start-up svizzera ClearSpace che, nel 2025, lancerà la prima missione attiva di rimozione di detriti, ClearSpace-1, con l’obiettivo di raccogliere e portare indietro per il rientro un adattatore Vespa, un componente del vettore Vega che nel 2013 potrò in orbita il satellite Proba-V. ” In quasi 60 anni di attività, ...