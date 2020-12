Ricette e storie di famiglia, il nuovo libro di Antonella Clerici: “E’ sempre mezzogiorno” (Di lunedì 30 novembre 2020) Ennesimo debutto oggi per Antonella Clerici con l’arrivo in libreria e negli store digitali del suo nuovo libro “E’ sempre mezzogiorno – Ricette e racconti della mia cucina”. Antonella Clerici ovviamente parla di cibo, dei suoi piatti ma non solo. Una raccolta di più di 100 Ricette, tante sono il regalo degli amici di sempre, anche ovviamente degli chef che ha ancora accanto, altri sono piatti cari alle persone che fanno parte della sua vita ma che nel loro quotidiano fanno ben altro che cucinare o lavorare in tv. Da Enrica che è la sua amica architetto che vive vicino casa sua e che ha realizzato la sua nuova casa nel bosco; a Simona che è la farmacista del suo nuovo paese. E’ ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 30 novembre 2020) Ennesimo debutto oggi percon l’arrivo in libreria e negli store digitali del suo“E’mezzogiorno –e racconti della mia cucina”.ovviamente parla di cibo, dei suoi piatti ma non solo. Una raccolta di più di 100, tante sono il regalo degli amici di, anche ovviamente degli chef che ha ancora accanto, altri sono piatti cari alle persone che fanno parte della sua vita ma che nel loro quotidiano fanno ben altro che cucinare o lavorare in tv. Da Enrica che è la sua amica architetto che vive vicino casa sua e che ha realizzato la sua nuova casa nel bosco; a Simona che è la farmacista del suopaese. E’ ...

pascaziomarco : RT @RaiLibri: Siamo tutti invitati attorno al grande tavolo della cucina di Antonella, per condividere ricette e storie di famiglia, fatte… - Cinge1976 : RT @RaiLibri: Siamo tutti invitati attorno al grande tavolo della cucina di Antonella, per condividere ricette e storie di famiglia, fatte… - RaiLibri : Siamo tutti invitati attorno al grande tavolo della cucina di Antonella, per condividere ricette e storie di famigl… - martazanella : [? BUON LUNEDÌ] Ogni lunedì mattina vi propongo una storia di un incontro. Un incontro che a me ha lasciato qualco… - Linkiesta : Ecco @GastronomikaLk di oggi. Ricette, consigli e molte storie interessanti. -

Ultime Notizie dalla rete : Ricette storie HTTP/1.1 Server Too Busy