Ricciardi: "Il ritorno alla normalità sarà tra molti anni: noi scienziati possiamo dirlo, i politici no" (Di lunedì 30 novembre 2020) Quello che stiamo vivendo a causa della pandemia ”è un cambiamento epocale che la mente umana fa fatica a comprendere per cui tutti vogliono tornare alla normalità e sappiamo che questo non sarà possibile per molti mesi e probabilmente per molti anni. Ma si fa fatica a dirlo, noi scienziati ce lo possiamo permettere i politici no. Vogliono consenso e rassicurare i cittadini”. A parlare è Walter Ricciardi, professore Ordinario di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Consigliere del Ministro della Salute, durante il suo intervento all’evento digitale di Novartis “Ripartire dalla salute per costruire insieme la societa’ sostenibile di domani” Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 30 novembre 2020) Quello che stiamo vivendo a causa della pandemia ”è un cambiamento epocale che la mente umana fa fatica a comprendere per cui tutti vogliono tornaree sappiamo che questo nonpossibile permesi e probabilmente per. Ma si fa fatica a, noice lopermettere ino. Vogliono consenso e rassicurare i cittadini”. A parlare è Walter, professore Ordinario di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Consigliere del Ministro della Salute, durante il suo intervento all’evento digitale di Novartis “Ripartire dsalute per costruire insieme la societa’ sostenibile di domani”

HuffPostItalia : Ricciardi: 'Il ritorno alla normalità sarà tra molti anni: noi scienziati possiamo dirlo, i politici no' - srv__07 : Il ritorno alla cosiddetta normalità sarà tra molti anni — perché, nel frattempo, molto probabilmente vi saranno ul… - losmadonno : RT @laltrodiego: Ricciardi: 'il ritorno alla normalità sarà tra molti anni: noi scienziati possiamo dirlo, i politici* no' - Leaderdelsettor : RT @HuffPostItalia: Ricciardi: 'Il ritorno alla normalità sarà tra molti anni: noi scienziati possiamo dirlo, i politici no' - losmadonno : RT @ImolaOggi: Covid, Ricciardi: 'Il ritorno alla normalità sarà tra molti anni. Noi scienziati possiamo dirlo, i politici no' Ora chiedete… -