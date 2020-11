Respira male per oltre 50 anni: quello che estraggono dal naso è… (Di lunedì 30 novembre 2020) Un 59enne russo ha trascorso quasi tutta la sua vita con difficoltà Respiratorie. Nonostante le varie visite, nessuno riusciva a risalire all’origine del problema. Tuttavia, recentemente l’uomo ha deciso di sottoporsi ad una TAC. Ciò che hanno scoperto i medici ha sconcertato tutti. L’equipe ha infatti trovato una moneta all’interno del naso del malcapitato. Solo allora il paziente ha ricordato tutto, cominciando a raccontare la verità. Teatro dell’assurda vicenda, la città di Konchalovsky a Zelenograd, in Russia. I medici non riuscivano a credere a ciò che avevano appena estratto dal naso del paziente. Ancora più incredibile è risultato il racconto dell’uomo, per giustificare la presenza della moneta. Il 59enne si era recato in ospedale perché da alcuni mesi non riusciva più a Respirare dalla narice destra. Il dottore ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 30 novembre 2020) Un 59enne russo ha trascorso quasi tutta la sua vita con difficoltàtorie. Nonostante le varie visite, nessuno riusciva a risalire all’origine del problema. Tuttavia, recentemente l’uomo ha deciso di sottoporsi ad una TAC. Ciò che hanno scoperto i medici ha sconcertato tutti. L’equipe ha infatti trovato una moneta all’interno deldel malcapitato. Solo allora il paziente ha ricordato tutto, cominciando a raccontare la verità. Teatro dell’assurda vicenda, la città di Konchalovsky a Zelenograd, in Russia. I medici non riuscivano a credere a ciò che avevano appena estratto daldel paziente. Ancora più incredibile è risultato il racconto dell’uomo, per giustificare la presenza della moneta. Il 59enne si era recato in ospedale perché da alcuni mesi non riusciva più are dalla narice destra. Il dottore ...

