Report | Oms bloccò denuncia del mancato aggiornamento per 14 anni del piano pandemico italiano

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 30 novembre 2020)nella puntata di stasera “rivelerà una serie di e-mail riservate ricevute tramite un leak. Si tratta di comunicazioni interne dell’OMS riguardanti la gestione di una bomba mediatica, il rapporto ‘An unprecedented challenge - Italy’s first response to COVID-19’ a cura di un team di ricercatori della divisione europea dell’Oms”. L’esistenza del rapporto era stata anticipata dal Guardian a metà agosto e la notizia era rimbalzata sui media italiani. L’inchiesta digetta nuova luce sul caso. “Lo studio, finanziato con circa 100mila dollari da un grant del Kuwait, descriveva luci e ombre della preparazione e gestione italiana della crisi da Covid-19. Doveva servire ad altri Paesi e più in generale agli stakeholders del mondo della sanità per trarre lezioni utili dalle buone prassi e dagli errori del primo grande Paese occidentale che si è ...