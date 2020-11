Report dell’Iss, perché non si può abbassare la guardia: in un mese quasi 13 mila morti e 801 mila casi. Alta incidenza a Bolzano e Val d’Aosta – Il rapporto (Di lunedì 30 novembre 2020) Sono quasi 23 mila gli operatori sanitari risultati positivi al Coronavirus in Italia negli ultimi 30 giorno. Lo rivela il Report dell’Istituto superiore di Sanità anticipato venerdì scorso che evidenzia come in tutto il Paese sono stati 800.953 i casi totali di infezione. Nello stesso periodo sono state 12.904 le vittime e 304.531 i guariti. I dati, aggiornati al 29 novembre, mostrano come l’età media dei casi sia di 48 anni, aumentata quindi dopo il calo dell’estate. Il 48,3% dei contagiati sono maschi e il 51,7% femmine; l’11% ha sotto i 18 anni, il 15,5% è over 70, il 29% ha tra 51 e 70 anni e la maggior parte, il 44,3%, ha tra 19 e 50 anni. Nonostante, l’incidenza del contagio per 100 mila abitanti sia complessivamente in calo ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 novembre 2020) Sono23gli operatori sanitari risultati positivi al Coronavirus in Italia negli ultimi 30 giorno. Lo rivela ildell’Istituto superiore di Sanità anticipato venerdì scorso che evidenzia come in tutto il Paese sono stati 800.953 itotali di infezione. Nello stesso periodo sono state 12.904 le vittime e 304.531 i guariti. I dati, aggiornati al 29 novembre, mostrano come l’età media deisia di 48 anni, aumentata quindi dopo il calo dell’estate. Il 48,3% dei contagiati sono maschi e il 51,7% femmine; l’11% ha sotto i 18 anni, il 15,5% è over 70, il 29% ha tra 51 e 70 anni e la maggior parte, il 44,3%, ha tra 19 e 50 anni. Nonostante, l’del contagio per 100abitanti sia complessivamente in calo ...

