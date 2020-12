'Renzi-Di Maio vogliono il rimpasto' Conte contro il Corsera: 'Mai detto' (Di lunedì 30 novembre 2020) Il governo si appresta ad affrontare una fase cruciale per le sorti del Paese. E' tempo di stringere per il Recovery Fund e definire la Manovra di bilancio. Il premier Giuseppe Conte ha le idee chiare sul percorso che attende l'Italia, in un momento difficile come questo, a causa dell'emergenza Coronavirus. "Quei 209 miliardi - spiega Conte al Corriere della Sera - sono per il nostro Paese la sfida della vita, sarebbe doloroso non arrivare fino in fondo. Riusciremo a dare la svolta, con l’Europa abbiamo studiato un percorso a scorrimento veloce del Recovery. Stiamo facendo tantissimo, nonostante il clima di confusione che ogni tanto si alza". Sull'ipotesi di un rimpasto di governo, il premier raffredda la questione. "Stiamo lavorando - prosegue Conte al Corriere - per impedire che il destino del Paese sia appeso alle ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 30 novembre 2020) Il governo si appresta ad affrontare una fase cruciale per le sorti del Paese. E' tempo di stringere per il Recovery Fund e definire la Manovra di bilancio. Il premier Giuseppeha le idee chiare sul percorso che attende l'Italia, in un momento difficile come questo, a causa dell'emergenza Coronavirus. "Quei 209 miliardi - spiegaal Corriere della Sera - sono per il nostro Paese la sfida della vita, sarebbe doloroso non arrivare fino in fondo. Riusciremo a dare la svolta, con l’Europa abbiamo studiato un percorso a scorrimento veloce del Recovery. Stiamo facendo tantissimo, nonostante il clima di confusione che ogni tanto si alza". Sull'ipotesi di undi governo, il premier raffredda la questione. "Stiamo lavorando - prosegueal Corriere - per impedire che il destino del Paese sia appeso alle ...

