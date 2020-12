Renato Zero: «L'amore è una conquista, come la vetta dell'Everest» (Di lunedì 30 novembre 2020) Se c'è in Italia un culto laico che non accenna a diminuire, ma che, anzi, continua ad aumentare i suoi adepti, è quello dei sorcini, i fan di Renato Zero, artista che a 70 anni, dopo aver segnato quasi mezzo secolo di musica, di costume e perfino di linguaggio del nostro paese, è ancora oggi uno straordinario catalizzatore di energia e di emozioni. In tre mesi il cantautore romano ha pubblicato i tre dischi che compongono l'ambiziosa trilogia di Zerosettanta, una sorta di summa del suo percorso artistico attraverso 40 brani inediti, ispirati, raffinati, romantici, provocatori, in cui si respira la stessa urgenza artistica ai tempi della "Zeromania". «C'è sempre tanto da dire, tanto ancora da scrivere. Io ho sempre addosso una certa premura, come se fuori dalla porta ci fosse un ... Leggi su panorama (Di lunedì 30 novembre 2020) Se c'è in Italia un culto laico che non accenna a diminuire, ma che, anzi, continua ad aumentare i suoi adepti, è quello dei sorcini, i fan di, artista che a 70 anni, dopo aver segnato quasi mezzo secolo di musica, di costume e perfino di linguaggio del nostro paese, è ancora oggi uno straordinario catalizzatore di energia e di emozioni. In tre mesi il cantautore romano ha pubblicato i tre dischi che compongono l'ambiziosa trilogia disettanta, una sorta di summa del suo percorso artistico attraverso 40 brani inediti, ispirati, raffinati, romantici, provocatori, in cui si respira la stessa urgenza artistica ai tempia "mania". «C'è sempre tanto da dire, tanto ancora da scrivere. Io ho sempre addosso una certa premura,se fuori dalla porta ci fosse un ...

