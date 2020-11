Regolamento d’Istituto per assenze | riardi e uscite studenti Scarica modello in tre lingue

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 30 novembre 2020) Il, solitamente, contiene le principali norme che regolano la vita delle scuole appartenenti all’Istituto. La comunità scolastica, infatti, necessita di regole chiare e condivise per garantire un democratico funzionamento della scuola e per rispondere in maniera armonica e possibilmente completa alle esigenze dell’utenza, nel rispetto di quanto progettato dai docenti e dagli educatori responsabili dello svolgimento delle attività didattiche. L'articolo .