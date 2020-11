Regione Campania, De Luca: Pronti 1,3 miliardi per ammodernare gli ospedali della regione (Di lunedì 30 novembre 2020) “Abbiamo un miliardo e 300 milioni di euro per l’edilizia ospedaliera”. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, illustrando il programma di governo nella seduta di oggi del Consiglio regionale della Campania. Piani di ammodernamento e di realizzazione di nuovi ospedali e presidi sanitari che però “devono far i conti con la desertificazione degli uffici tecnici delle Asl” ma l’obiettivo deve essere quello di far diventare la Campania la prima regione per strutture”. “Possiamo fare che quello e’ un ritardo storico – ha proseguito De Luca – diventi un primato: quello di avere la rete ospedaliera piu’ moderna d’Italia”. ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 novembre 2020) “Abbiamo un miliardo e 300 milioni di euro per l’ediliziaera”. Lo ha detto il presidenteGiunta regionale, Vincenzo De, illustrando il programma di governo nella seduta di oggi del Consiglio regionale. Piani di ammodernamento e di realizzazione di nuovie presidi sanitari che però “devono far i conti con la desertificazione degli uffici tecnici delle Asl” ma l’obiettivo deve essere quello di far diventare lala primaper strutture”. “Possiamo fare che quello e’ un ritardo storico – ha proseguito De– diventi un primato: quello di avere la reteera piu’ moderna d’Italia”. ...

