Reggina-Brescia: formazioni e dove vederla in tv (Di lunedì 30 novembre 2020) Reggina-Brescia è una partita valida per la decima giornata di Serie B, in programma sabato 5 dicembre al Granillo di Reggio Calabria alle ore 15.30. Di fronte abbiamo due squadre che hanno approcciato al campionato cadetto in maniera simile. Sono solo due le lunghezze che, al momento, le distanziano: sette sono i punti degli amaranto, nove quelli dei lombardi. Quella del Granillo è dunque una prova importante, se non fondamentale, per testare le reali intenzioni delle due formazioni. Come arrivano le squadre? Qui Reggina La Reggina si sta leccando ancora le ferite dopo la trasferta di Monza, persa per 1-0 in dieci uomini (nel match è stato espulso Folorunsho). Oltre al danno anche la beffa. Contro il Brescia ci sarà, oltre che un problema tattico, anche una evidente ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 30 novembre 2020)è una partita valida per la decima giornata di Serie B, in programma sabato 5 dicembre al Granillo di Reggio Calabria alle ore 15.30. Di fronte abbiamo due squadre che hanno approcciato al campionato cadetto in maniera simile. Sono solo due le lunghezze che, al momento, le distanziano: sette sono i punti degli amaranto, nove quelli dei lombardi. Quella del Granillo è dunque una prova importante, se non fondamentale, per testare le reali intenzioni delle due. Come arrivano le squadre? QuiLasi sta leccando ancora le ferite dopo la trasferta di Monza, persa per 1-0 in dieci uomini (nel match è stato espulso Folorunsho). Oltre al danno anche la beffa. Contro ilci sarà, oltre che un problema tattico, anche una evidente ...

zazoomblog : Reggina-Brescia: formazioni e dove vederla in tv - #Reggina-Brescia: #formazioni #vederla - MoliPietro : Reggina-Brescia: formazioni e dove vederla in tv - tuttoreggina : #Reggina, le gare in casa di dicembre: sabato c'è il Brescia #SerieB - citynowit : “Ancora presto per le ipotesi, ma l'undici da schierare potrebbe segnare altre modifiche per la Reggina ” - Luisito_Bandera : #Futbol?? Resultados Finales: #SerieA???? Benevento 1-1 Juventus Sassuolo 0-3 Inter Atalanta 0-2 Hellas Verona… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggina Brescia HTTP/1.1 Server Too Busy