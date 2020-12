Reflui industriali scaricati direttamente nel canale | sigilli alla condotta del caseificio nel Casertano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAlvignano (Ce) – I carabinieri forestali hanno sottoposto a sequestro, su ordine del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ladi scarico delPonticorvo, ubicato nel comune di Alvignano e noto per la produzione di mozzarella di bufala campana dop. Il titolare del, un imprenditore di 57 anni, è indagato per il reato di inquinamento ambientale. Secondo quanto ipotizzato dProcura di Santa Maria Capua Vetere guidata da Maria Antonietta Troncone, iderivanti dall’attività produttiva delsarebbero finitinel Rio Tella, immissario del fiume Volturno, senza passare per il depuratore presente nello stabilimento, la cui autorizzazione sarebbe scaduta da mesi. Ad accorgersi dello ...