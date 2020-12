Recovery Fund, Conte: “Riusciremo a dare la svolta. Quei 209 miliardi per il nostro Paese sono la sfida della vita” (Di lunedì 30 novembre 2020) “Quei 209 miliardi sono per il nostro Paese la sfida della vita, sarebbe doloroso non arrivare fino in fondo”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppe Conte, in un colloquio con il Corriere, in merito al Recovery Fund. “Riusciremo a dare la svolta, con l’Europa abbiamo studiato un percorso a scorrimento veloce del Recovery. Stiamo facendo tantissimo, nonostante il clima di confusione che ogni tanto si alza”, aggiunge. Conte chiarisce che non c’è alcun gelo con il leader del Pd Nicola Zingaretti per la governance del Recovery: “Lo sento tutti i giorni e non è vero che non sia d’accordo sulla cabina di regia a tre. Ne ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 30 novembre 2020) “209per illavita, sarebbe doloroso non arrivare fino in fondo”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppe, in un colloquio con il Corriere, in merito alla, con l’Europa abbiamo studiato un percorso a scorrimento veloce del. Stiamo facendo tantissimo, nonostante il clima di confusione che ogni tanto si alza”, aggiunge.chiarisce che non c’è alcun gelo con il leader del Pd Nicola Zingaretti per la governance del: “Lo sento tutti i giorni e non è vero che non sia d’accordo sulla cabina di regia a tre. Ne ...

