Rebel Wilson festeggia l' obiettivo del peso forma ma non riguarda un numero | si tratta di salute

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo un anno di allenamento e dieta,celebra il raggiungimento delche si era prefissata, ma spiega che sisoprattutto di una questione dipuò finalmentere il raggiungimento dell'prefissato, raggiungere ildi 75 chili prima della fine del 2020 e celebrare la sua nuovafisica spiegando ai fan che è una scelta fatta non per estetica, ma soprattutto per una questione di. "Ho raggiunto l'un mese prima del previsto!" ha raccontato l'attrice americana in una Instagram Story mettendo in chiaro che il suo scopo principale era la. "Non si ...