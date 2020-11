Real Madrid, tegola Hazard: belga out per un mese (Di lunedì 30 novembre 2020) Pessime notizie per il Real Madrid. L’attaccante Eden Hazard sarà costretto a uno stop di circa un mese per infortunio Pessime notizie per il Real Madrid. L’attaccante Eden Hazard sarà costretto a uno stop di circa un mese a seguito dell’infortunio patito durante il match di Liga contro l’Alaves. Il comunicato ufficiale del club madrileno: «Dopo i test a cui si è sottoposto oggi Eden Hazard, è stato diagnosticato un infortunio muscolare al retto anteriore della coscia destra. Siamo in attesa di ulteriori accertamenti». Parte médico de Hazard.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@RealMadrid) November 30, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Pessime notizie per il. L’attaccante Edensarà costretto a uno stop di circa unper infortunio Pessime notizie per il. L’attaccante Edensarà costretto a uno stop di circa una seguito dell’infortunio patito durante il match di Liga contro l’Alaves. Il comunicato ufficiale del club madrileno: «Dopo i test a cui si è sottoposto oggi Eden, è stato diagnosticato un infortunio muscolare al retto anteriore della coscia destra. Siamo in attesa di ulteriori accertamenti». Parte médico de.#C.F. (@) November 30, ...

