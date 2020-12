RaiSport: Hysaj non rinnoverà con il Napoli. Avviati contatti con la Roma (Di lunedì 30 novembre 2020) Secondo quanto riferisce RaiSport, Hysaj non rinnoverà il suo contratto con il Napoli. La richiesta del difensore si discosta troppo dall’offerta del club partenopeo: non ci sono margini di trattativa per procedere insieme. L’esterno albanese si svincolerà a fine stagione. Molto probabile che decida di trasferirsi alla Roma. Il suo agente ha avviato già da tempo dei contatti con il club giallorosso. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 novembre 2020) Secondo quanto riferiscenonil suo contratto con il. La richiesta del difensore si discosta troppo dall’offerta del club partenopeo: non ci sono margini di trattativa per procedere insieme. L’esterno albanese si svincolerà a fine stagione. Molto probabile che decida di trasferirsi alla. Il suo agente ha avviato già da tempo deicon il club giallorosso. L'articolo ilsta.

