Quattro anni di carcere all'ultras alla guida del suv che travolse Daniele Belardinelli durante gli scontri prima di Inter-Napoli

Quattro anni di carcere per omicidio stradale. È questa la pena stabilita dal giudice per l'udienza preliminare di Milano, Carlo Ottone De Marchi, nei confronti di Fabio Manduca, l'ultrà napoletano imputato con rito abbreviato per aver travolto e ucciso con il proprio suv Renault Kadjar Daniele Belardinelli, ultrà del Varese morto negli scontri del 26 dicembre 2018, poco lontano dallo stadio di San Siro prima della partita fra Inter e Napoli. I pm di Milano Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri avevano chiesto 16 anni di carcere per omicidio volontario col cosiddetto 'dolo eventuale'. Un'impostazione, quest'ultima, che era stata era condivisa dal gip Guido Salvini, che nell'ottobre 2019 aveva ordinato ...

