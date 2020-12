Qualità della vita, il M5S a Mastella: “C’è poco da festeggiare” (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiA commentare la classifica sulla Qualità della vita nelle province italiane sono le due consigliere del Movimento Cinque Stelle Anna Maria Mollica e Marianna Farese. Che scrivono: “Nella classifica 2020 della Qualità della vita, stilata da ItaliaOggi – La Sapienza, Benevento passa al 33° posto nella graduatoria generale solo grazie alla dimensione “Sicurezza Sociale“. In quest’Area sono stati introdotti tre nuovi parametri riguardanti l’incidenza del Covid-19. ItaliaOggi evidenzia in prima pagina che “perdono decine di posizioni le città colpite più duramente dalla pandemia“. La ricerca, infatti, ha monitorato le conseguenze della diffusione del contagio e dei conseguenti lockdown, elaborando i recenti dati Istat del 12 ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiA commentare la classifica sullanelle province italiane sono le due consigliere del Movimento Cinque Stelle Anna Maria Mollica e Marianna Farese. Che scrivono: “Nella classifica 2020, stilata da ItaliaOggi – La Sapienza, Benevento passa al 33° posto nella graduatoria generale solo grazie alla dimensione “Sicurezza Sociale“. In quest’Area sono stati introdotti tre nuovi parametri riguardanti l’incidenza del Covid-19. ItaliaOggi evidenzia in prima pagina che “perdono decine di posizioni le città colpite più duramente dalla pandemia“. La ricerca, infatti, ha monitorato le conseguenzediffusione del contagio e dei conseguenti lockdown, elaborando i recenti dati Istat del 12 ...

