Purple Disco Machine | ' Con ' Hypnotized' ho scatenato la voglia di Italo Disco Anni 80'

ozclubbers : Purple Disco Machine - Exotica #pdm #purplediscomachine #sweatitout - RichardBenetti : RT @ERTVMedias: Purple Disco Machine – Exotica (@PurpleDiscoM) - ERTVMedias : Purple Disco Machine – Exotica (@PurpleDiscoM) - OSOPLAY : Purple Disco Machine - Exotica (Official Video) - poulpebulle : Purple Disco Machine - Exotica (Official Video) -

Ultime Notizie dalla rete : Purple Disco

TGCOM

Si tratta di "Hypnotized", la canzone di Purple Disco Machine & Sophie and the Giants che sembra uscita direttamente dagli anni 80. "Il mio obiettivo - spiega a Tgcom24 il produttore tedesco Tino ...New Music Friday Vol. 48-2020 : ecco le nostre pagelle e i commenti dei primi ascolti. Tra le uscite di super big come Miley Cyrus e Sting con Zucchero ci sono tante nuovo proposte della scena indie-p ...