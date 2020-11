Proroga termini tasse e rottamazione cartelle, altre misure di sostegno: decreto ristori-quater varato nella notte Consiglio dei ministri: provvedimento da otto miliardi di euro (Di lunedì 30 novembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19. Il testo interviene con uno stanziamento aggiuntivo di risorse, pari a 8 miliardi, conseguenti al nuovo scostamento di bilancio, per rafforzare ed estendere le misure necessarie al sostegno economico dei settori più colpiti dalla pandemia, nonché con ulteriori disposizioni connesse all’emergenza in corso. Di seguito le principali misure introdotte. Proroga del secondo acconto Irpef, Ires e ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 30 novembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla presidenza deldei: Ildei, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un-legge che introduce ulterioriurgenti connesse all’emergenza COVID-19. Il testo interviene con uno stanziamento aggiuntivo di risorse, pari a 8, conseguenti al nuovo scostamento di bilancio, per rafforzare ed estendere lenecessarie aleconomico dei settori più colpiti dalla pandemia, nonché con ulteriori disposizioni connesse all’emergenza in corso. Di seguito le principaliintrodotte.del secondo acconto Irpef, Ires e ...

