Propaganda Live, puntata speciale a Capodanno su La7: "Non potevamo lasciare da soli gli italiani" (Di lunedì 30 novembre 2020) Quello che vivremo tra un mese non sarà un Capodanno come tutti gli altri. L'emergenza sanitaria impone delle inevitabili restrizioni: niente festoni, niente cenoni, niente serate di nessun tipo per non rischiare di ritrovarsi già a gennaio con la tanto temuta terza ondata. Tuttavia, per fortuna, ci saranno alcuni programmi televisivi molto graditi agli italiani. Uno di questi è Propaganda Live, l'apprezzatissima trasmissione condotta su La7 da Diego Bianchi, che proprio durante la scorsa puntata ha fatto un annuncio che ha riempito di gioia i tanti fan dello show. Nella notte di San Silvestro, infatti, Propaganda Live andrà in onda sempre su La7 con una puntata speciale. In realtà, a rivelare questa novità non è stato direttamente il conduttore, ma il ...

