“Primo Piano” – Brachino intervista il presidente di Conflavoro PMI Capobianco (Di lunedì 30 novembre 2020) Nella diciannovesima puntata della rubrica di Italpress “Primo Piano”, Claudio Brachino intervista Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro PMI. sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 novembre 2020) Nella diciannovesima puntata della rubrica di Italpress, ClaudioRobertodiPMI. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

LaStampa : Alfonso Bonafede: “No al rimpasto, il Mes non ci serve. Assurdo dire che il governo è fermo” - LegaVolleyFem : ?????? Oggi è il compleanno di un'altra protagonista di primo piano della nostra Serie A!!! ?????? Fate tutti gli auguri… - LaStampa : Il viceministro della Salute: “Gli assembramenti? Serve più responsabilità. Il vaccino non sarà obbligatorio per ne… - pianetagenoa : L'ex Primavera Masini in gol tra i professionisti per la prima volta in carriera - - reterurale : ??Pubblicato il numero 96 di -

Ultime Notizie dalla rete : “Primo Piano” HTTP/1.1 Server Too Busy