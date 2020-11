“Prima la salute” non è una dottrina politica | ma una mancanza culturale

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 30 novembre 2020) L’inettitudine del governo nella gestione dell’epidemia, e l’incapacità comune di riconoscerla, erano già manifeste nell’adozione dello slogan di presunta saggezza che avrebbe dovuto ispirare l’azione pubblica:la. Quell’approccio senza senso, propugnato da amministratori avventizi e avallato da una pubblicistica indicibilmente ottusa, denunciava la spropositatatecnica eche riduce a cimento medico e sanitario la soluzionedel problema, come se la manutenzione della fibra civile ed economica del Paese fosse una specie di subordinata anziché la condizione essenziale proprio per la tutela della salute che si pretende prioritaria. Direla, infatti, è esattamente come direla guerra” ...