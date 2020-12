Previsioni Meteo oggi martedì 1 dicembre | ALLERTA GIALLA (Di martedì 1 dicembre 2020) Nella giornata di oggi al nord peggiora su Alpi e Nord-ovest con piogge e nevicate dai 1200m in calo serale a quote basse, in serata peggiora sull’Emilia Romagna con neve dai 300m. Al centro nubi in aumento su Sardegna e tirreniche con qualche pioggia, specie la sera, altrove poche nubi. Al sud qualche pioggia in arrivo L'articolo Previsioni Meteo oggi martedì 1 dicembre ALLERTA GIALLA proviene da www.Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 1 dicembre 2020) Nella giornata dial nord peggiora su Alpi e Nord-ovest con piogge e nevicate dai 1200m in calo serale a quote basse, in serata peggiora sull’Emilia Romagna con neve dai 300m. Al centro nubi in aumento su Sardegna e tirreniche con qualche pia, specie la sera, altrove poche nubi. Al sud qualche pia in arrivo L'articoloproviene da www.week.com.

peppecaridi : Previsioni #Meteo, tre grandi nevicate sull'#Italia nei primi 10 giorni di #Dicembre: l'inverno inizia col turbo - - viagrazie : Check out this article: Previsioni Meteo: mercoledì 2 dicembre GRAN NEVE su diverse regioni, anche in pianura. Accu… - solonews1011 : RT @iconameteo: Una nuova fase di #maltempo, di stampo decisamente invernale, segnerà l'inizio di #dicembre: #freddo e #neve in arrivo. #m… - solonews1011 : RT @iconameteo: Italia nel mirino di 2 perturbazioni e di una massa d'aria fredda: in arrivo #freddo, forte #maltempo e #neve a bassa quota… - peppecaridi : Previsioni meteo per martedì 1 dicembre: nel pomeriggio-sera inizia l'irruzione fredda, prima neve a bassa quota - -