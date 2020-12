Premier League, il West Ham alla terza vittoria consecutiva: 2-1 all’Aston Villa (Di martedì 1 dicembre 2020) Si chiude con la vittoria del West Ham la decima giornata di Premier League. Gli Hammers hanno vinto 2-1 contro l’Aston Villa trovando così la terza vittoria consecutiva grazie alle due reti di Ogbonna dopo appena 2? minuti e di Bowen al 46?. Inutile il momentaneo pari di Grealish al 25? del primo tempo. Con la vittoria di oggi il West Ham sale a 17 punti in classifica e si piazza al quinto posto, solo decimo invece l’Aston Villa. Foto: twitter uff West Ham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 1 dicembre 2020) Si chiude con ladelHam la decima giornata di. Gli Hammers hanno vinto 2-1 contro l’Astontrovando così lagrazie alle due reti di Ogbonna dopo appena 2? minuti e di Bowen al 46?. Inutile il momentaneo pari di Grealish al 25? del primo tempo. Con ladi oggi ilHam sale a 17 punti in classifica e si piazza al quinto posto, solo decimo invece l’Aston. Foto: twitter uffHam L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

