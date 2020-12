Potere al Popolo: “I soldi delle luminarie vengano utilizzati per famiglie meno abbienti” (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Di seguito la nota stampa di Potere al Popolo Sannio. “La pandemia si presenta, purtroppo, sotto molte vesti. La dimensione che oggi preoccupaimmensamente tutto il nostro Popolo è certamente quella sanitaria. Ma non possiamo e non dobbiamo dimenticare il volto socio-economico di una crisi che rischia di approfondirsi sempre di più, seminando ulteriori sofferenze e colpendo i soggetti più fragili delle nostre società.È notizia odierna che il comune di Benevento ha confermato la quinta edizione di “InCanto di Natale” che comporterà una spesa complessiva, tra albero e allestimenti, 51 mila euro. Crediamo sia necessario aprire una riflessione sull’uso di questi fondi, prendendo come esempio quello che accade anche nel resto della regione. A Pompei (NA) dei 150mila euro ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Di seguito la nota stampa dialSannio. “La pandemia si presenta, purtroppo, sotto molte vesti. La dimensione che oggi preoccupaimmensamente tutto il nostroè certamente quella sanitaria. Ma non possiamo e non dobbiamo dimenticare il volto socio-economico di una crisi che rischia di approfondirsi sempre di più, seminando ulteriori sofferenze e colpendo i soggetti più fragilinostre società.È notizia odierna che il comune di Benevento ha confermato la quinta edizione di “InCanto di Natale” che comporterà una spesa complessiva, tra albero e allestimenti, 51 mila euro. Crediamo sia necessario aprire una riflessione sull’uso di questi fondi, prendendo come esempio quello che accade anche nel resto della regione. A Pompei (NA) dei 150mila euro ...

