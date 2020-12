Positivo al covid esce per spacciare: fermato a 20 km da casa sua con 10mila euro di cocaina (Di lunedì 30 novembre 2020) Doveva restare a casa ad attendere che terminasse la sua quarantena. E invece, quando i militari lo hanno fermato alla guida della sua macchina, era ben distante dalla sua abitazione e con un 'carico' ... Leggi su milanotoday (Di lunedì 30 novembre 2020) Doveva restare aad attendere che terminasse la sua quarantena. E invece, quando i militari lo hannoalla guida della sua macchina, era ben distante dalla sua abitazione e con un 'carico' ...

CagliariCalcio : ?? | COMUNICATO @GastonPereiro positivo al #Covid19. ?? - Inter : ?? | COMUNICATO Inter comunica che Marcelo Brozovic è risultato debolmente positivo al tampone effettuato ieri dopo… - fattoquotidiano : Il nipote asintomatico si fa ricoverare insieme a suo zio affetto da sindrome di down e positivo al Covid: “Non pot… - divorex82 : RT @LaBonneBon: raga prima di tutto grazie, volevo dirvi che sto bene, nonostante il tampone positivo, non ho più sintomi e la mia gamba co… - donatda : #Repost @pomeriggio5tv • • • • • • Siamo in collegamento con Giovanni Ciacci, risultato positivo al #Covid. Inolt… -

Ultime Notizie dalla rete : Positivo covid HTTP/1.1 Server Too Busy