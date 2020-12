Pokémon: le Poké Ball diventano pezzi da collezione da $100 l'una (Di lunedì 30 novembre 2020) Siamo alle porte del 25esimo anniversario della fortunatissima saga di Pokémon, e tra gli oggetti da collezione pensati per questo importante evento non potevano mancare le Sfere Poké ufficiali. The Wand Company ha pensato bene di posizionarsi nel mercato di nicchia dei supercollezionisti, realizzando una riproduzione di alto livello del famoso strumento cattura-mostriciattoli. Come potete vedere nel video illustrativo, la sfera viene fornita con una base d'appoggio e, oltre a essere realizzata in metallo e dipinta con colori cromati, è dotata di luci e suoni che si attivano al tocco e con il sensore di prossimità inserito al suo interno, permettendo di sfoggiare gli stessi effetti di quelle viste nel cartone e nei videogiochi. Tuttavia vi avvisiamo: non si agita e vibra. Nel resto non c'è nessun ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 30 novembre 2020) Siamo alle porte del 25esimo anniversario della fortunatissima saga di, e tra gli oggetti dapensati per questo importante evento non potevano mancare le Sfereufficiali. The Wand Company ha pensato bene di posizionarsi nel mercato di nicchia dei supercollezionisti, realizzando una riproduzione di alto livello del famoso strumento cattura-mostriciattoli. Come potete vedere nel video illustrativo, la sfera viene fornita con una base d'appoggio e, oltre a essere realizzata in metallo e dipinta con colori cromati, è dotata di luci e suoni che si attivano al tocco e con il sensore di prossimità inserito al suo interno, permettendo di sfoggiare gli stessi effetti di quelle viste nel cartone e nei videogiochi. Tuttavia vi avvisiamo: non si agita e vibra. Nel resto non c'è nessun ...

Nerdmovieprod : The Pokémon Company International collabora con The Wand Company per lanciare una collezione premium di #pokèmon - AkibaGamers : The Pokémon Company e The Wand Company annunciano una collaborazione che vedrà l’arrivo delle prime repliche uffici… - Marcogubbiotti : @detus_poke Dovrò catturare regieleki. In pokemon scudo prenderò regidrago. ?? Una volta catturati tutti i regi, m… -

Ultime Notizie dalla rete : Pokémon Poké L'Isola Solitaria dell'Armatura è quello che serviva a Pokémon Spada e Scudo? - Recensione Spaziogames.it