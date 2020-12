Pirlo, partenza horror: solo Delneri e Zaccheroni hanno fatto peggio (Di lunedì 30 novembre 2020) Juve, partenze a confronto: solo Zaccheroni e Delneri han fatto peggio dell’attuale ruolino di marcia inanellato da Andrea Pirlo Come riportato questa mattina da La Stampa, i soli 17 punti raccolti in 9 partite hanno fatto sprofondare Pirlo al 30^ posto nella classifica dei rendimenti degli allenatori al debutto alla Juventus. Primo Fabio Capello con 25 punti, mentre tornando indietro nel recente passato Sarri l’anno scorso era primo a 23, Allegri nel 2014 comandava la classifica con 22 punti mentre Conte nel 2011 ne aveva 19. solo Zaccheroni (12) e Delneri (15) hanno fatto peggio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Juve, partenze a confronto:handell’attuale ruolino di marcia inanellato da AndreaCome riportato questa mattina da La Stampa, i soli 17 punti raccolti in 9 partitesprofondareal 30^ posto nella classifica dei rendimenti degli allenatori al debutto alla Juventus. Primo Fabio Capello con 25 punti, mentre tornando indietro nel recente passato Sarri l’anno scorso era primo a 23, Allegri nel 2014 comandava la classifica con 22 punti mentre Conte nel 2011 ne aveva 19.(12) e(15). Leggi su Calcionews24.com

