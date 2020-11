Pirelli in pole nel FTSE MIB, Intesa Sanpaolo promuove titolo (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – Protagonista Pirelli, che mostra un’ottima performance, con un rialzo del 3,43%, collocandosi in vetta al principale paniere milanese. A fare da assist al titolo contribuisce la promozione arrivata dagli analisti di Intesa Sanpaolo che hanno alzato la raccomandazione da “add” a “buy” con un target price salito a 5,4 euro per azione dal 4.5 precedente. A livello comparativo su base settimanale, il trend del gruppo attivo nella produzione di pneumatici evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto da parte degli investitori verso Pirelli rispetto all’indice. Allo stato attuale lo scenario di breve dell’azienda milanese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,583 Euro. In caso di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – Protagonista, che mostra un’ottima performance, con un rialzo del 3,43%, collocandosi in vetta al principale paniere milanese. A fare da assist alcontribuisce la promozione arrivata dagli analisti diche hanno alzato la raccomandazione da “add” a “buy” con un target price salito a 5,4 euro per azione dal 4.5 precedente. A livello comparativo su base settimanale, il trend del gruppo attivo nella produzione di pneumatici evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline delMIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto da parte degli investitori versorispetto all’indice. Allo stato attuale lo scenario di breve dell’azienda milanese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,583 Euro. In caso di ...

carlo5010 : @Pirelli sta raggiungendo quota 100 per le pole (98) e per le gare vinte (95). Se il prossimo anno ottenesse il mon… - _funzioniamo : RT @john_nuppey: Non sà che cazzo farsene più dei gommini Pirelli per la pole. A proposito, ma il senso di firmarla per poi portarsela a c… - Saetta_McQueen : RT @john_nuppey: Non sà che cazzo farsene più dei gommini Pirelli per la pole. A proposito, ma il senso di firmarla per poi portarsela a c… - john_nuppey : Non sà che cazzo farsene più dei gommini Pirelli per la pole. A proposito, ma il senso di firmarla per poi portarsela a casa? Mai capito - federicob95 : Quinta pole stagionale per Ilott. Risultato importante per i punti e nient'altro, perché la solita tyre race di dom… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirelli pole HTTP/1.1 Server Too Busy