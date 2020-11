Piloti sotto choc, ma vince il solito Hamilton (Di lunedì 30 novembre 2020) Lewis perfetto dopo la grande paura. Ferrari impresentabile: Leclerc chiude decimo, peggio Vettel che se la prende col compagno Leggi su quotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Lewis perfetto dopo la grande paura. Ferrari impresentabile: Leclerc chiude decimo, peggio Vettel che se la prende col compagno

V12Aspirato : Che bello vedere tutti i piloti sotto il post di Romain - ghostoriess : Come fa a dire certe cose. Penso ad esempio a Daniel che dopo Spa non se la sentiva di correre oppure ai piloti/ami… - angexzanetti : @BtwVitoo Non so come la prenderanno i piloti. Ho visto solo la reazione di Lewis ma leggo che sono tutti sotto shock. Secondo te è giusto? - Dangone_ : Ragazzi i piloti e gli addetti ai lavori che ridono è per sdrammatizzare, non possono rientrare in macchina se sono… - itsmwengo : Assurdo che pensino di continuare la gara dopo un incidente così terribile in cui Romain ha rischiato la vita e con… -

Lewis perfetto dopo la grande paura. Ferrari impresentabile: Leclerc chiude decimo, peggio Vettel che se la prende col compagno ...

Più che Hamilton, in Bahrain vince l’Halo: il sistema di protezione salva Grosjean

Anche oggi non fa molta notizia che abbia vinto Hamilton, ha corso letteralmente da solo. E ha già vinto tutto quest'anno: mondiale costruttori e piloti, un sacco di record strappati a Schumacher. Per ...

