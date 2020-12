Piazza Alario, inizio lavori per parco giochi: esposto in Procura, arrivano i Vigili (FOTO) (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Iniziano i lavori di costruzione di un parco giochi nei giardini storici di Piazza Alario. Nella mattinata del 30 novembre, così come da contratto, la ditta napoletana che ha vinto la gara d’appalto ha transennato gran parte dell’area della Piazza, fino al limite della fontana di epoca fascista (che resta fuori dall’area di cantiere). Nella tabella l’importo è identificato ‘come da contratto’ e non appare scritta la durata prevista dei lavori. Il progetto, ampiamente osteggiato dal locale comitato ‘Salviamo Piazza Alario’ fu presentato il 19 aprile 2019 da sindaco ed assessore nella sede le Pd scatenando la polemica politica e quella di molti residenti che, per una lunga serie di motivazioni, non ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Iniziano idi costruzione di unnei giardini storici di. Nella mattinata del 30 novembre, così come da contratto, la ditta napoletana che ha vinto la gara d’appalto ha transennato gran parte dell’area della, fino al limite della fontana di epoca fascista (che resta fuori dall’area di cantiere). Nella tabella l’importo è identificato ‘come da contratto’ e non appare scritta la durata prevista dei. Il progetto, ampiamente osteggiato dal locale comitato ‘Salviamo’ fu presentato il 19 aprile 2019 da sindaco ed assessore nella sede le Pd scatenando la polemica politica e quella di molti residenti che, per una lunga serie di motivazioni, non ...

ottopagine : Al via ai lavori in Piazza Alario, il comitato: Ci incateniamo #Salerno - salernotoday : Piazza Alario, al via i lavori del parco giochi: protesta di residenti e Legambiente -