Pescara Calcio esonerato Oddo al suo posto ingaggiato Roberto Breda (Di lunedì 30 novembre 2020) Pescara - Dopo aver annunciato attraverso i canali ufficiali l'esonero di Massimo Oddo il Pescara ha comunicato di "aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Roberto Breda che già a partire da domani pomeriggio guiderà la squadra in vista della difficile trasferta contro l'Ascoli. "Da parte di tutta la società, si legge, un caloroso benvenuto e un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in biancazzurro". leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 30 novembre 2020)- Dopo aver annunciato attraverso i canali ufficiali l'esonero di Massimoilha comunicato di "aver affidato la guida tecnica della prima squadra ache già a partire da domani pomeriggio guiderà la squadra in vista della difficile trasferta contro l'Ascoli. "Da parte di tutta la società, si legge, un caloroso benvenuto e un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in biancazzurro". leggi tutto

