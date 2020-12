“Perché Tommaso Zorzi e Francesco Oppini mangiano da soli”. Da giorni al GF Vip siedono lontani dagli altri: svelato il motivo (Di lunedì 30 novembre 2020) Tra le storie più seguite dell’ultimo Grande Fratello Vip c’è senza dubbio il rapporto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. I due non fanno che rincorrersi, abbracciarsi, discutere animatamente per poi riprendersi, affrontarsi a muso duro e dichiarare di nutrire un profondo affetto l’uno per l’altro. Ma un particolare non è sfuggito agli attenti telespettatori. Da diversi giorni i fan si sono accorti che Tommaso e Francesco non pranzano insieme agli altri. Il comportamento dell’influencer milanese e del figlio di Alba Parietti ha spinto qualcuno ad ipotizzare che ci fosse una sorta di protesta in atto da parte dei due inquilini della casa. In realtà le cose stanno diversamente. Tutto dipenderebbe da una decisione presa da Zorzi. Un ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) Tra le storie più seguite dell’ultimo Grande Fratello Vip c’è senza dubbio il rapporto tra. I due non fanno che rincorrersi, abbracciarsi, discutere animatamente per poi riprendersi, affrontarsi a muso duro e dichiarare di nutrire un profondo affetto l’uno per l’altro. Ma un particolare non è sfuggito agli attenti telespettatori. Da diversii fan si sono accorti chenon pranzano insieme agli. Il comportamento dell’influencer milanese e del figlio di Alba Parietti ha spinto qualcuno ad ipotizzare che ci fosse una sorta di protesta in atto da parte dei due inquilini della casa. In realtà le cose stanno diversamente. Tutto dipenderebbe da una decisione presa da. Un ...

