Perché Emma Marrone non vuole figli? La dichiarazione sorprende tutti (Di lunedì 30 novembre 2020) L’argomento figli è sempre delicato da trattare, soprattutto quando a parlarne è una donna e cantante di successo. Intervistata da ‘Il Messaggero’, Emma Marrone ha risposto una volta per tutte ad una domanda che molto spesso le viene rivolta: “Quando metterai al mondo dei bambini?“. La cantante pugliese è stata molto chiara a riguardo: ecco cosa ha dichiarato. Emma Marrone: “Non voglio figli ora, devo ancora…” Si avvicina il Natale ed anche se quest’anno sarà molto diverso dal solito, non mancheranno le insidiose domande dei parenti: “Il fidanzato? E i figli?“. Domande a cui deve continuamente sottoporsi anche Emma Marrone che, a tal proposito ha rivelato di essere contenta del nuovo decreto che prevede cenoni tra pochi intimi: “Sono ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 30 novembre 2020) L’argomentoè sempre delicato da trattare, soprattutto quando a parlarne è una donna e cantante di successo. Intervistata da ‘Il Messaggero’,ha risposto una volta per tutte ad una domanda che molto spesso le viene rivolta: “Quando metterai al mondo dei bambini?“. La cantante pugliese è stata molto chiara a riguardo: ecco cosa ha dichiarato.: “Non voglioora, devo ancora…” Si avvicina il Natale ed anche se quest’anno sarà molto diverso dal solito, non mancheranno le insidiose domande dei parenti: “Il fidanzato? E i?“. Domande a cui deve continuamente sottoporsi ancheche, a tal proposito ha rivelato di essere contenta del nuovo decreto che prevede cenoni tra pochi intimi: “Sono ...

Piu_Europa : 'Non pretendo di decidere come spendere i soldi. Ma esigo che almeno non se ne butti una parte fuori dalla finestra… - mollyfrancy : Perché vederti ridere mi riempe il cuore ?? #iltuosorrisoèilmiosorriso #felicità #emma #amoredellamamma #mydaughter… - GuitarDaniele : Devo fare la guerra per stare in contatto con Emma Marrone perché gli ho detto Ti Amo che non vedo dov'è è il male!!! - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: Buongiorno @MarroneEmma ????????Emma Marrone In ritardo perché è la S messa male. - GuitarDaniele : Buongiorno @MarroneEmma ????????Emma Marrone In ritardo perché è la S messa male. -