Perché è oggi il momento di prenotare la vacanza della vita (Di lunedì 30 novembre 2020) Se c'è una cosa della quale, in questo periodo storico, l'umanità intera ha bisogno di fare è poter tornare a sognare. E cosa c'è di meglio del progettare una bella vacanza per sentire quella sensazione di leggerezza ed euforia che fa bene al cuore? Chiaro che tra protocolli sanitari, allerte mediche, lockdown e quarantene progettare una vacanza sembra una cosa dell'altro mondo, eppure proprio adesso sarebbe il momento ideale per farlo. Perché prenotare una vacanza adesso Stretti da una crisi del settore senza precedenti tour operator, compagnie aeree, portali di booking, strutture d'accoglienza e servizi legati al terziario stanno infatti snocciolando offerte sensazionali, promozioni e sconti che permettano di attirare potenziali turisti nonostante il ... Leggi su panorama (Di lunedì 30 novembre 2020) Se c'è una cosaquale, in questo periodo storico, l'umanità intera ha bisogno di fare è poter tornare a sognare. E cosa c'è di meglio del progettare una bellaper sentire quella sensazione di leggerezza ed euforia che fa bene al cuore? Chiaro che tra protocolli sanitari, allerte mediche, lockdown e quarantene progettare unasembra una cosa dell'altro mondo, eppure proprio adesso sarebbe ilideale per farlo.unaadesso Stretti da una crisi del settore senza precedenti tour operator, compagnie aeree, portali di booking, strutture d'accoglienza e servizi legati al terziario stanno infatti snocciolando offerte sensazionali, promozioni e sconti che permettano di attirare potenziali turisti nonostante il ...

