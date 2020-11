Per tre volte positiva, a 101 anni nonna Maria ha sconfitto il Covid (Di lunedì 30 novembre 2020) . nonna Maria a 101 anni era riuscita a sconfiggere il Covid già durante la prima ondata. A settembre ancora un tampone positivo l’aveva costretta a un ricovero all’ospedale Morelli di Sondalo. Ma anche in questo caso era uscita senza aver avuto gravi sintomi. Quindi la terza positività. “Ma ora mangia il doppio di prima e sta bene”, raccontano gli operatori della Rsa Casa San Lorenzo di Ardenno. Non ha solo sconfitto il Covid una volta, ma ha ripetuto l’impresa anche una seconda volta dopo il ricovero in ospedale. Protagonista dell’impresa è Maria Orsingher, una nonna di 101 anni ricoverata nella Rsa Casa San Lorenzo di Ardenno, in Valtellina. La prima è risultata positiva al tampone la scorsa primavera, durante la ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 30 novembre 2020) .a 101era riuscita a sconfiggere ilgià durante la prima ondata. A settembre ancora un tampone positivo l’aveva costretta a un ricovero all’ospedale Morelli di Sondalo. Ma anche in questo caso era uscita senza aver avuto gravi sintomi. Quindi la terza positività. “Ma ora mangia il doppio di prima e sta bene”, raccontano gli operatori della Rsa Casa San Lorenzo di Ardenno. Non ha soloiluna volta, ma ha ripetuto l’impresa anche una seconda volta dopo il ricovero in ospedale. Protagonista dell’impresa èOrsingher, unadi 101ricoverata nella Rsa Casa San Lorenzo di Ardenno, in Valtellina. La prima è risultataal tampone la scorsa primavera, durante la ...

