Per “Report” l’Oms ha bloccato il rapporto sul “piano pandemico nazionale vecchio di 14 anni” (Di lunedì 30 novembre 2020) Piano pandemico nazionale. La trasmissione d’inchiesta di RaiTre Report, anticipa la redazione, nella puntata di stasera “rivelerà una serie di e-mail riservate ricevute tramite un leak. Si tratta di comunicazioni interne dell’Oms riguardanti la gestione di una bomba mediatica, il rapporto ‘An unprecedented challenge – Italy’s first response to COVID-19’ a cura di un team di ricercatori della divisione europea dell’Oms. (segue dopo la foto) Luci ed ombre del piano pandemico nazionale, ritirato appena un giorno dopo la pubblicazione Lo studio, finanziato con circa 100mila dollari da un grant del Kuwait, descriveva luci e ombre della preparazione e gestione italiana della crisi da Covid-19. Doveva servire ad altri Paesi e più in generale agli stakeholders del mondo ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 30 novembre 2020) Piano. La trasmissione d’inchiesta di RaiTre Report, anticipa la redazione, nella puntata di stasera “rivelerà una serie di e-mail riservate ricevute tramite un leak. Si tratta di comunicazioni interne delriguardanti la gestione di una bomba mediatica, il‘An unprecedented challenge – Italy’s first response to COVID-19’ a cura di un team di ricercatori della divisione europea del. (segue dopo la foto) Luci ed ombre del piano, ritirato appena un giorno dopo la pubblicazione Lo studio, finanziato con circa 100mila dollari da un grant del Kuwait, descriveva luci e ombre della preparazione e gestione italiana della crisi da Covid-19. Doveva servire ad altri Paesi e più in generale agli stakeholders del mondo ...

acmilan : ?? Fancy a pleasant read? Have a look at today's match report ?? - HuffPostItalia : Report: Oms bloccò denuncia del mancato aggiornamento per 14 anni del piano pandemico italiano - CarloCalenda : Quanto accaduto a Ignazio Marino è da ogni punto di vista agghiacciante. La puntata di Report di ieri lo dimostra a… - RosebudGiornali : Quei segugi di Report: o di come al giornalismo italiano d’assalto siano serviti sei anni per stigmatizzare l’affai… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Report: Oms bloccò denuncia del mancato aggiornamento per 14 anni del piano pandemico italiano -

Ultime Notizie dalla rete : Per “Report” HTTP/1.1 Server Too Busy