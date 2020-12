Pensiero del giorno – Amiche sul terrazzo

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 novembre 2020) “Ehilà, sono arrivata”. Lara e Lucrezia sono solite, durante il lockdown, incontrarsi sui rispettivi terrazzi, perfettamente simmetrici uno con l’altro. A volte Lucrezia, nell’attesa, copre a lunghi passi la superficie di mattoni rossi per l’intero percorso a ‘elle’ finché non vede Lara uscire dalla porta-finestra del suo salone. Se fosse stata una ragazzina, pensa, avrebbe scorrazzato su quella stessa terrazza, come un fulmine, in bicicletta.da tempo, le due donne hanno trovato questo espediente per fare qualcosa insieme come erano abituate: una passeggiata o una commissione lungo le strade del paese. Lara vive da sola, Lucrezia con il marito. Sono tutti nella terza età. “Come stai oggi?” chiede Lucrezia. “Ho male a un ginocchio. Dovrei andare dal medico”. “La cosa sembra difficile”. “Lo so, devo tenermi il mio malanno fino alla fine dell’isolamento”. “Chiusi ...