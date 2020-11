“Peggiorate le sue condizioni di salute” Silvio Berlusconi | l’annuncio dei suoi avvocati | cosa sta succedendo

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 30 novembre 2020) Nei giorni scorsiaveva riunito in videoconferenza i vertici di Forza Italia. Obiettivo: tornare a essere il primo partito del centro destra. “Con i componenti del coordinamento nazionale, i coordinatori regionali, i responsabili dei dipartimenti e dei settori si è messa a punto una strategia per rafforzare la presenza del movimento sul territorio, valorizzando una classe dirigente locale che non ha eguali per qualità”, annunciava sulla sua pagina Facebook. Aggiungendo poi: “L’obiettivo è quello di tornare ad essere il primo partito della coalizione. Forza Italia è una componente indispensabile del centrodestra: mai come in un momento politico difficile come l’attuale sono importanti per gli italiani l’esperienza e la capacità di governo”. Parole che sapevano di presa di distanza dagli alleati di minoranza a cominciare dalla Lega di ...