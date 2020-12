Paura per Biden: il presidente Usa vittima di un incidente domestico (Di lunedì 30 novembre 2020) Momenti di Paura per Joe Biden: il presidente Usa vittima di un incidente domestico, caduta in casa, gli auguri di Donald Trump. Leggera frattura al piede per Joe Biden, caduto mentre giocava con il suo cane Major. Il prossimo presidente degli Stati Uniti si è slogato una caviglia mentre giocava con il suo amico a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 30 novembre 2020) Momenti diper Joe: ilUsadi un, caduta in casa, gli auguri di Donald Trump. Leggera frattura al piede per Joe, caduto mentre giocava con il suo cane Major. Il prossimodegli Stati Uniti si è slogato una caviglia mentre giocava con il suo amico a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Tommasolabate : Gattuso non ha mai paura di dire quello che pensa. “Per Maradona, troppa gente senza mascherine”. Chapeau. - matteosalvinimi : Un angelo custode in divisa, ogni tanto una splendida storia ?? Due nonni, in difficoltà per la spesa e per paura d… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Panico all'Emirates: Raul #Jimenez è stato portato fuori dal campo, in barella e privo di sensi, do… - IRedentore : @Cambiacasacca Camerata Casacca, non devi aver paura della patrimoniale. Tutti i nostri debiti verranno cancellati… - blossomkru : Mamma mia Davide che viscidume. Io da uno così non vorrei nemmeno che mi tenesse per mano dopo aver toccato tutte p… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura per HTTP/1.1 Server Too Busy