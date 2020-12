Pattinaggio artistico | i qualificati per la Finale del Gran Premio Italia | completato il quadro per il singolo maschile e le coppie

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 novembre 2020) Le prime due tappe del2020 – la competizione itinerante diideata dalla Federazionena Sport Ghiaccio per venire incontro ai tesserati della Nazionale maggiore, pesantemente svantaggiati da un calendario internazionale deturpato dalle cancellazioni a causa dell’emergenza sanitaria – sono passate ufficialmente agli archivi. Per via del rinvio del secondo appuntamento, quello di Torino ripianificato il 9 e 10 gennaio, ad oggi non abbiamo assistito a nessuna prova della specialità della danza, mentre sono emersi già i responsi ufficiali in vista delle Finali, previste a Bergamo il 13 e 14 febbraio 2021, per la specialità dele delle. In virtù delle due vittorie nelle ...