Patrimoniale | Orfini Pd | “Mi hanno dato del pazzo | credo che il Pd debba ritrovare il coraggio”

"Patrimoniale? Mi hanno dato del pazzo e hanno detto che dovrebbero arrestarmi, me ne hanno dette di tutti i colori sia dalla maggioranza che dall'opposizione. Mi sembrano reazioni sopra le righe di persone che fanno una battaglia politica, ma sfuggono dal merito della vicenda". Così Matteo Orfini, deputato del Pd, intervenuto ai microfoni della trasmissione L'Italia s'è desta su Radio Cusano Campus. Durante l'emergenza covid la coalizione al governo pensa al rimpasto. Sulla proposta di Patrimoniale Matteo Orfini ce l'ha soprattutto con il suo partito, il Pd. O meglio, con parte di esso. Orfini che è stato presidente dei Dem ai tempi della segreteria di Pierluigi Bersani poi animatore dei "giovani turchi"

