Parte il conto alla rovescia per le Atp Finals di tennis a Torino

ROMA – Le Nitto Atp Finals, il più importante e prestigioso appuntamento del tennis professionistico mondiale insieme ai quattro tornei del Grande Slam, sono partite in direzione di Torino. Dopo la conclusione dell'edizione 2020, tenutasi a Londra e vinta dal russo Daniil Medvedev, il capoluogo piemontese raccoglie questo importante testimone, in quello che è un passaggio di consegne virtuale ma comunque storico per la città, che ospiterà le Nitto Atp Finals per i prossimi cinque anni, dal 2021 al 2025. Parte oggi la campagna di comunicazione nazionale ed internazionale, risultato dell'opera congiunta degli stakeholder del territorio, Città, Regione, Camera di commercio, Turismo Torino, con il supporto e la supervisione dell'Atp e della Fit. LA CITTÀ SARÀ VESTITA A FESTA PER L'EVENTO

Anche Bovolone avrà il suo ospedale di comunità per pazienti Covid: la notizia, anticipata dal sindaco Emilietto Mirandola sabato,... Scopri di più ...

Maturità 2021, Azzolina: "Per l'esame terremo conto della situazione"

La ministra risponde alla lettera di una maturanda che chiedeva rassicurazioni sul prossimo esame di Stato, vista la situazione in cui si stanno preparando i ragazzi. Cambiamenti? Non sono esclusi ...

